Αυστραλία: Τέσσερα τα νεκρά παιδιά από το δυστύχημα κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής, πέντε σοβαρά τραυματισμένα - ΒΙΝΤΕΟ

Με πληροφορίες από AFP-Reuters

Ο αυστραλός πρωθυπουργός Σκοτ Μόρισον χαρακτήρισε «σπαρακτικό» το δυστύχημα. «Μικρά παιδιά είχαν πάει να διασκεδάσουν, μαζί με τις οικογένειές τους, και αντί γι’ αυτό είχαμε μια τόσο φρικιαστική τραγωδία αυτή την περίοδο του χρόνου. Σου ραγίζει την καρδιά», δήλωσε.

Η μετεωρολογική υπηρεσία προέβλεπε «ασθενείς ανέμους» και ηλιοφάνεια σήμερα –καθώς πλέον ξεκινά το καλοκαίρι του νότιου ημισφαιρίου– στην περιοχή όπου εκτυλίχθηκε η τραγωδία, στη βόρεια ακτή της Τασμανίας.

Οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, με την υποστήριξη ελικοπτέρων, είχαν σπεύσει στον τόπο της τραγωδίας γύρω στις 10:00 (τοπική ώρα· περί τη 01:00 ώρα Ελλάδας) στο σχολείο Χίλκρεστ, στο Ντέβονπορτ, την τρίτη πολυπληθέστερη πόλη της Αυστραλίας.

Οπως μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο, ο πολιτειακός πρωθυπουργός της Τασμανίας Πίτερ Γκάτγουιν δήλωσε ότι είναι «αδιανόητο» το ότι συνέβη «αυτή τη σοκαριστική τραγωδία» και υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθεί έρευνα.

#UPDATE: Four children have now been confirmed dead and several more are fighting for life, after strong winds lifted a jumping castle ten metres off the ground at a Tasmanian primary school. @rachbaxter9#9News

LATEST: https://t.co/s43lIA47RRpic.twitter.com/ND8Z5qDHrR