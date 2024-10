Αυστραλία: Χάος στο κοινοβούλιο με γερουσιαστή που φώναζε στον Κάρολο - «Δεν είσαι βασιλιάς μου»

BREAKING - Lidia Thorpe has staged a protest in the middle of a reception for King Charles. pic.twitter.com/TJngajXqlq

The end of King Charles speech has been interrupted by a protest from an indigenous campaigner.

Senator Lidia Thorpe shouted at the stage “you are not our King”, “this is not your land”.

She demanded the King apologise for British atrocities in Australia pic.twitter.com/ZytV8X9OC9