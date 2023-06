Αυστρία: Αποτράπηκε επίθεση με στόχο την Παρέλαση Υπερηφάνειας στη Βιέννη

Τρία άτομα ηλικίας 14 ως 20 ετών συνελήφθησαν ως ύποπτα για τον σχεδιασμό επίθεσης με στόχο την παρέλαση στη Βιέννη, η οποία πραγματοποιήθηκε για να γιορταστούν τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων και συγκέντρωσε περίπου 300.000 ανθρώπους, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Μέσω της επιτυχημένης και επίσης έγκαιρης παρέμβασης καταφέραμε να εξουδετερώσουμε τον παράγοντα κινδύνου για την (παρέλαση) Vienna Pride και να εγγυηθούμε την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων», δήλωσε ο Όμαρ Χαϊτζάουι-Πίρχνερ, ο αρχηγός της υπηρεσίας εσωτερικών πληροφοριών της Αυστρίας.

Ο ίδιος δεν έδωσε λεπτομέρειες για το τι περιελάμβανε η επίθεση, αλλά ανέφερε ότι σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στα σπίτια των υπόπτων κατασχέθηκαν αντικείμενα που απαγορεύονται από τον αυστριακό νόμο οπλοχρησίας.

#Austria

Terror attack against Rainbow Parade in #Vienna thwarted, three suspects arrested: intelligence service.

Suspects (14, 17, 20 y/o, all male) allegedly sympathized with #IslamicState, plotted jihadism-motivated terrorist attack.

Press release (????): https://t.co/qmAC96rRUtpic.twitter.com/JWETnmTryr