Αυστρία: Έκρηξη κοντά στο αεροδρόμιο του Λιντς - Πληροφορίες για τραυματίες

Δεν έχει γίνει γνωστό τι προκάλεσε την έκρηξη, αλλά στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις.

Fire crews have rushed to the scene after an explosion at a garbage disposal facility near #Linz airport in #Austria - local media https://t.co/cjZOR4bwxJpic.twitter.com/5PcJl7YM7y