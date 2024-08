Αυστρία: Καταρρακτώδεις βροχές προκαλούν πλημμύρες

Μια γυναίκα βρέθηκε κάτω από ένα λεωφορείο όταν παρασύρθηκε από το νερό στην περιοχή Ντέμπλινγκ στο βόρειο τμήμα της πόλης χθες, Σάββατο, σύμφωνα με την ORF. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, πρόσθεσε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία στην πρωτεύουσα έλαβε τουλάχιστον 450 κλήσεις το Σάββατο καθώς η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσε κυκλοφοριακό χάος και προβλήματα στις σιδηροδρομικές μεταφορές, σύμφωνα πάντα με τη δημόσια τηλεόραση.

Massive flood due to torrential rainfall in Sankt Anton am Arlberg of Tyrol, Austria. pic.twitter.com/DU34yUSNYk

"Ισχυρές καταιγίδες προκάλεσαν μεγάλες ζημιές σε πολλά τμήματα της Αυστρίας", δήλωσε ο Αυστριακός καγκελάριος Καρλ Νεχάμερ στο X, ευχαριστώντας τους αξιωματούχους που εργάζονται για να συμμαζέψουν τις ζημιές.

Στην περιοχή Ντέμπλινγκ της Βιέννης, αξιωματούχοι κατέγραψαν 110 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο που όπως είπε στη δημόσια τηλεόραση ο μετεωρολόγος της Βιέννης Κέβιν Χέμπενστραϊτ, είναι ρεκόρ βροχοπτώσεων τον Αύγουστο στην πόλη.

Ένα μεγάλο μέρος της μέσης καλοκαιρινής βροχόπτωσης στην Αυστρία σημειώθηκε το Σάββατο σε διάστημα μόλις μίας ώρας, σύμφωνα με την εταιρία κλιματικών δεδομένων UBIMET.

FLOODS HIT WESTERN AUSTRIA

Heavy rains cause widespread damage in Tyrol state, with flooding, landslides, and washed-away roads and cars reported. pic.twitter.com/ProibjRYui