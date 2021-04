Αυτές είναι οι καλλονές που σκανδάλισαν το Ντουμπάι - Πόζαραν γυμνές σε μπαλκόνι ουρανοξύστη και συνελήφθησαν - ΒΙΝΤΕΟ

Οι καλλονές, που ήταν κυρίως Ουκρανές αλλά και καλλονές από άλλες χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, μετά από ένα υπαίθριο γυμνό γύρισμα. Σύμφωνα με το BBC, το ουκρανικό προξενείο επιβεβαίωσε ότι ανάμεσα στα άτομα που συνελήφθησαν είναι 11 Ουκρανές, ενώ τα ρωσικά ΜΜΕ μεταδίδουν ότι συνελήφθη και ένας Ρώσος, που θεωρείται διοργανωτής του πρότζεκτ. Το όνομά του, σύμφωνα με την Daily Mail είναι Αλεξέι Κοντόφ, είναι 33 ετών και θεωρείται ο ιθύνων νους πίσω από την προκλητική εμφάνιση των ολόγυμνων καλλονών στο μπαλκόνι.

Women arrested after stripping naked to pose on balcony in Dubai #Dubaigirls@THEJamesWhalepic.twitter.com/eOSLd4UuSd