Aυτή είναι η επίλεκτη μονάδα του ισραηλινού στρατού που θα αναλάβει τη διάσωση ομήρων από τη Χαμάς

Η «Μονάδα Αναγνώρισης του Γενικού Επιτελείου», όπως είναι η επίσημη ονομασία της, είναι ουσιαστικά μια μονάδα συλλογής πληροφοριών πεδίου, που διεξάγει αναγνωριστικές αποστολές πίσω από τις γραμμές του εχθρού και είναι επίσης επιφορτισμένη με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και τη διάσωση ομήρων εκτός των συνόρων του Ισραήλ, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF).

Μια από τις αποτελεσματικότερες αντιτρομοκρατικές δυνάμεις στον κόσμο η Σαγιερέτ Ματκάλ δημιουργήθηκε με πρότυπο το σύνταγμα της βρετανικής SAS (Ειδικής Αεροπορικής Δύναμης), γνωστό κυρίως από τις τολμηρές αποστολές του στον Α΄ Πόλεμο του Κόλπου το 1990-1991 και τη διάσωση ομήρων από την ιρανική πρεσβεία στο Λονδίνο το 1980.

Άνδρες της είχαν λάβει μέρος στην ριψοκίνδυνη «Επιχείρηση Αστροπελέκι», όπως τη βάφτισε το Ισραήλ, το βράδυ της 3ης Ιουλίου 1976 στο διεθνές αεροδρόμιο Έντεμπε, στην Καμπάλα της Ουγκάντας, όταν απελευθέρωσαν από αεροσκάφος της Air France 103 Ισραηλινούς, που κρατούνταν όμηροι από τέσσερις αεροπειρατές, δύο Παλαιστίνιους μέλη της οργάνωσης «Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης» (PFLP) και δύο Γερμανούς μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης «Επαναστατικοί Πυρήνες» (Revolutionare Zellen). Μόνον ένας Ισραηλινός στρατιώτης σκοτώθηκε στην ανταλλαγή πυρών με τις δυνάμεις του δικτάτορα της Ουγκάντας Ίντι Αμίν Νταντά, ενώ επικεφαλής της μονάδας ήταν τότε ο Γιόναταν Νετανιάχου, αδελφός του νυν πρωθυπουργού του Ισραήλ.O Γιόναταν Νετανιάχου, αδελφός του πρωθυπουργού του Ισραήλ, ήταν επικεφαλής της μονάδας της Σαγιερέτ Ματκάλ και την επιδρομή στο Έντεμπε, όπου σκοτώθηκε.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε υπηρετήσει κάποτε στη Σαγιερέτ Ματκάλ και είχε τραυματιστεί στον ώμο κατά τη διάσωση ενός Βελγικού αεροσκάφους, που είχαν καταλάβει αεροπειρατές εν πτήσει από τη Βιέννη προς το Τελ Αβίβ.

Οι περισσότερες αποστολές της Σαγιερέτ Ματκάλ δεν έχουν γίνει γνωστές καθώς η δράση της είναι άκρως απόρρητη. Η μονάδα αυτή συγκροτήθηκε το 1957 με πρωτοβουλία του πρώτου διοικητή της, Αβραάμ Αρνάν.

Κατά τη διάρκεια του Πολέμου του Γιομ Κιπούρ το 1973 η Σαγιερέτ Ματκάλ πολέμησε κυρίως στη χερσόνησο του Σινά και το όρος Ερμών, ενώ κατά τον πρώτο πόλεμο του Λιβάνου ο διοικητής της, Σάι Αβιτάλ επέμεινε ότι η δύναμή του θα λειτουργούσε ως μονάδα Πεζικού. Στη διάρκεια του δευτέρου πολέμου του Λιβάνου η μονάδα έκανε επιδρομές βαθιά εντός του Λιβάνου.

Κεντρικό ρόλο στις μέχρι τώρα επιτυχίες της Σαγιερέτ Ματκάλ έχει παίξει η σκληρή εκπαίδευση των μελών της, που δοκιμάζει τα σωματικά και ψυχικά όρια της αντοχής τους.

Μόνο οι καλύτεροι και οι πιο σκληραγωγημένοι καταφέρνουν να ολοκληρώσουν την εκπαίδευση, ώστε να μπορούν να αποδίδουν τα μέγιστα υπό συνθήκες μεγάλης πίεσης. Τα υποψήφια μέλη της επίλεκτης ισραηλινής μονάδας οδηγούνται σε ένα στρατόπεδο ονόματι Gibbush. Οι εξαντλητικές ασκήσεις περιλαμβάνουν αναρρίχηση έρποντας σε λόφους, μεταφορά σάκων με άμμο σε οδυνηρά μεγάλες αποστάσεις, κρέμασμα από ράβδο μέχρι να στραγγίσει το αίμα από το κεφάλι.

