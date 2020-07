Αυτή είναι η ευρωπαϊκή χώρα με τους περισσότερους κρατούμενους για τρομοκρατία - Σε επίπεδα ρεκόρ ο αριθμός των φυλακισμένων

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη του Διεθνούς Κέντρου Μελέτης της Ριζοσπαστικοποίησης (International Centre for the Study of Radicalisation, ICSR) του King’s College του Λονδίνου, στην οποία συνεισέφεραν διάφοροι ειδικοί, πλέον «υπάρχουν περισσότεροι κρατούμενοι καταδικασμένοι για αδικήματα που συνδέονται με την τρομοκρατία από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή μετά την αλλαγή της χιλιετίας».