Αυτή είναι η τελευταία γυναίκα στην ουρά του Γουέστμινστερ που αποχαιρέτησε τη βασίλισσα Ελισάβετ

Το λαϊκό προσκύνημα στο φέρετρο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Βρετανίας, ολοκληρώθηκε σήμερα στις 08:30 (ώρα Ελλάδας). Το φέρετρο της μακροβιότερης μονάρχη του κόσμου παρέμεινε επί τέσσερις ημέρες στο Γουέστμινστερ Χολ στη διάρκεια των οποίων εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από εκεί για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής.

Ο τελευταίος άνθρωπος που βρέθηκε στην ουρά στο Γουέστμινστερ Χολ για να αποχαιρετήσει την βασίλισσα Ελισάβετ, όπως αναφέρει η Telegraph, ήταν Christina Heerey. Σε δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους έκανε λόγο για μια καταπληκτική κυρία που δεν θα αντικατασταθεί ποτέ.

Lying in state has ended.

This woman was the final person to pay her respects. https://t.co/P0sSvLCYNypic.twitter.com/wZ871N7oAl