Αυτό είναι το σχέδιο Μπάιντεν για την στήριξη της οικονομίας των ΗΠΑ: Πακέτο 1,9 τρισ. δολάρια για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - BINTEO

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Το πακέτο τόνωσης της οικονομίας που παρουσίασε έχει σκοπό να κάνει πραγματικότητα τη δέσμευση, διαθέτοντας κεφάλαια για την αντίδραση στην υγειονομική κρίση και για να συνέλθει η οικονομία. «Δεν είναι δύσκολο να δούμε ότι βρισκόμαστε εν μέσω οικονομικής κρίσης, εν μέσω υγειονομικής κρίσης που είναι η χειρότερη εδώ και πολλές γενιές».

Η διπλή κρίση «προκαλεί φοβερά ανθρώπινα δεινά μπροστά στα μάτια μας, δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο», επέμεινε. «Πρέπει να αναλάβουμε δράση και πρέπει να το κάνουμε τώρα», διατράνωσε ο Τζο Μπάιντεν.

We have no time to waste when it comes to getting this virus under control and building our economy back better. Tune in as I announce my American Rescue Plan. https://t.co/4YAg0nhJMn