Αυτοί είναι οι επικρατέστεροι διάδοχοι της Λιζ Τρας - Υποψήφιος ξανά ο Μπόρις Τζόνσον

Ανέλαβε τα ηνία της Βρετανίας τον Ιούλιο του 2019 αφού αναδείχθηκε νικητής σε ψηφοφορία για την ηγεσία των Τόρις και εν συνεχεία κατήγαγε συντριπτική νίκη στις εκλογές πέντε μήνες μετά με τη δέσμευση να «ολοκληρώσει το Brexit».

Η κυβέρνησή του βρέθηκε στη δίνη σκανδάλων τους τελευταίους μήνες, μεταξύ των οποίων μια αστυνομική έρευνα για το partygate στην Ντάουνινγκ Στριτ κατά τη διάρκεια του lockdown που οδήγησαν στην παρίτησή του το περαμένο καλοκαίρι.

Πρόκειται για την έβδομη μικρότερη θητεία στην ιστορία της χώρας, με δύο χρόνια και 349 ημέρες στο τιμόνι της. Ο Τζόνσον έμεινε λιγότερες ημέρες ακόμα και από την Τερέζα Μέι, την προκάτοχό του, η οποία κρίθηκε αποτυχημένη.

Παρέμεινε στην πρωθυπουργία της «Γηραιάς Αλβιώνας» έως την εκλογή του νέου αρχηγού των Τόρις το φθινόπωρο.

Προς το παρόν «κάνει βολιδοσκοπήσεις, αλλά λέγεται ότι πιστεύει ότι είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος», ανέφερε στο Twitter ο πολιτικός συντάκτης των Times, Στίβεν Σουίνφορντ.

