Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στο Μόναχο: Μια νεκρή και πολλοί τραυματίες

Το αυτοκίνητο έπεσε σε πλήθος διαδηλωτών, οι οποίοι συμμετείχαν σε απεργία του συνδικάτου Ver.di στην Κένιγκσπλατς του Μονάχου. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων.

Η αστυνομία επιβεβαίωσε το περιστατικό, χωρίς ωστόσο να δώσει λεπτομέρειες, παρά μόνο ότι «ο οδηγός δεν αποτελεί πλέον κίνδυνο».

!? BREAKING: A car crashes into a crowd in Munich, Germany

A car crashed into a crowd in Munich. Numerous individuals suffered injuries. It's unclear exactly what the situation is at the moment. There are ambulances and police on the site. An eyewitness reported that the car… pic.twitter.com/cGr9mqvw8R