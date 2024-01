Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πύλη στον φράκτη του Λευκού Οίκου - Kρατείται ο οδηγός - ΒΙΝΤΕΟ

Η αστυνομία απομάκρυνε το όχημα και ο οδηγός «παραμένει υπό κράτηση» καθώς «η έρευνά μας συνεχίζεται», συμπλήρωσε ο κ. Γκουλιέλμι.

#WATCH | Washington, DC: A vehicle crashed into a gate of the White House complex.

A driver was taken into custody as 'the cause and manner' of the incident is being investigated, reports Reuters citing the US Secret Service. pic.twitter.com/i9RlCPCe5u