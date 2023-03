Αυτοκίνητο έπεσε σε πεζούς έπειτα από καβγά σε δρόμο του Λονδίνου - Βίντεο

Είχε προηγηθεί ένας καβγάς με την εμπλοκή πολλών ατόμων. Μια ομάδα ανδρών άρχισε να κυνηγά έναν άλλον άνδρα μέσα από το πάρκινγκ. Τον χτυπούσαν με μπουνιές και του πετούσαν μπουκάλια και ό,τι άλλο έβρισκαν.

Στο βίντεο ακούγονται κραυγές καθώς το αυτοκίνητο επιτάχυνε πέφτοντας στην ομάδα που κυνηγούσε τον άνδρα, ενώ ένας άνθρωπος πετάγεται πάνω από την οροφή του αυτοκινήτου πριν προσγειωθεί στην άσφαλτο.

Ένας άλλος πεζός δείχνει τραυματισμένος στο έδαφος, καθώς το αυτοκίνητο φρέναρε και έστριψε για να βγει με ταχύτητα στον δρόμο και να εξαφανιστεί.

An erratic driver striked into pedestrians outside Tenpin Bowling Park Royal last night ?? pic.twitter.com/VLMNzSal42