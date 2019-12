Αυτοκίνητο εμβόλισε μαθητές στο Έσσεξ: Ένας 12χρονος νεκρός - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη του δράστη

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/thesun.co.uk

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις καθώς και πολλά ασθενοφόρα έσπευσαν στο Λύκειο Ντέμπντεν. Ο δρόμος όπου βρίσκεται το σχολείο έχει κλείσει και προς τις δύο κατευθύνσεις. Η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή και κάλεσε τους κατοίκους να την αποφεύγουν.

Ένας γονέας, η κόρη του οποίου παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο, είπε στο Essex Live ότι «ένα ασημί Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο από πίσω της» και χτύπησε δύο αγόρια. «Ήταν φρικτό να το βλέπεις. Όλοι έπαθαν σοκ».

Σύμφωνα με τον μάρτυρα, το αυτοκίνητο δεν σταμάτησε, αλλά συνέχισε την πορεία του.

Η αστυνομία ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε σε ανακοίνωση.

We are currently at the scene of a serious collision on Willingale Road, #Loughton.

The road cannot be accessed from junctions on either side of Debden Park High School.

Closure runs between Rookwood Ave and Audley Gardens.

Please avoid the area where possible. pic.twitter.com/ZRPPlJGtH4