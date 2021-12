Αυτοκτόνησε η ηθοποιός Βερόνικα Φορκέ, η «Κίκα» του Αλμοδόβαρ

«Αντίο Βερόνικα Φορκέ. Δούλεψα πριν από μερικά χρόνια μαζί της και έχω την ανάμνηση μιας γλυκιάς και πνευματώδους γυναίκας και μιας πολύ καλής παρτενέρ. Αναπαύσου εν ειρήνη», έγραψε στο Tweeter o ηθοποιός Αντόνιο Μπαντέρας λίγο μετά την ανακοίνωση του θανάτου της.

Γεννημένη στη Μαδρίτη το 1955, η Βερόνικα ήταν κόρη του σκηνοθέτη Χοσέ Μαρία Φορκέ και της συγγραφέα Κάρμεν Βάθκεθ-Βίγκο.

Η Βερόνικα Φορκέ έκανε το ντεμπούτο της στον κινηματογράφο υπό τη διεύθυνση του πατέρα της στις αρχές της δεκαετίας του 1970, και είδε την καριέρα της να επιβραβεύεται με τέσσερα βραβεία Γκόγια: καλύτερης ηθοποιού (1988 και 1994 για την "Κίκα") και καλύτερου β' γυναικείου ρόλου (1987 και 1988). Έπαιξε επίσης στο θέατρο και την τηλεόραση.

Pedro Almodóvar with Rossy de Palma and Verónica Forqué on the set of ‘Kika’ (1993) pic.twitter.com/TOd9SFzcs3