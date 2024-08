Αυτός είναι ο 19χρονος τζιχαντιστής που ετοίμαζε επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

Οι κάτοικοι του Ternitz δήλωσαν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι ήταν ένα «ακίνδυνο αγόρι της διπλανής πόρτας» με τζιν και αθλητικά παπούτσια, το οποίο γεννήθηκε στην Αυστρία και φοιτούσε σε τοπικό σχολείο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τους γείτονες του είχε αλλάξει πρόσφατα, γεγονός που συνέπεσε με δήλωση πίστης του στον ISIS στις αρχές Ιουλίου, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο 19χρονος άφησε μακριά γενειάδα και εθεάθη να φοράει μακρυμάνικο βαμβακερό πουκάμισο, ενώ μια νέα φωτογραφία του τον δείχνει να ποζάρει με μαχαίρια.

NEW - Islamist Beran A. (19) planned the Swift terror attack in Austria. He wanted to kill "non-believers in Vienna," he said during his police interrogation — oe24 pic.twitter.com/b3hrb6p5LM