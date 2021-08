Αυτός είναι ο βομβιστής του ISIS που σκόρπισε τον θάνατο στην Καμπούλ

Με πληροφορίες από Reuters, New York Times και Daily Mail

Στην ανάρτηση στον λογαριασμό της εξτρεμιστικής, τζιχαντιστικής οργάνωσης στο Telegram, με την οποία ανέλαβε την ευθύνη για το μακελειό στην Καμπούλ το ISIS-K υποστηρίζει ότι ο καμικάζι κατάφερε να περάσει από τα σημεία ελέγχου των Ταλιμπαν και να φτάσει σε απόσταση πέντε μέτρων από ένα σημείο που συγκεντρώνονταν Αμερικανοί πεζοναύτες, μεταφραστές και άλλα άτομα προτού ενεργοποιήσει τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

#ISIS claims responsibility of the today’s attacks on #KabulAiport through its official news agency “#Amaq” and published a photo of the attacker

+60 people are dead and at least 140 wounded in the attack “@CNN”

Twelve US service members were killed and 15 were injured “media” pic.twitter.com/CnykrSS8FA