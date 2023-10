Αυτός είναι ο μακελάρης του Μέιν: Εκπαιδευτής όπλων, είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Αργότερα, ανακοίνωσαν πως πιστεύουν ότι ο ύποπτος είναι ο Ρόμπερτ Καρντ, 40 ετών.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ το καλοκαίρι είχε μπει σε μονάδα ψυχικής υγείας αφού απειλούσε να ανατινάξει στρατιωτική βάση. Τελικά πήρε εξιτήριο. Αναφέρεται πως είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής πυροβόλων όπλων και μέλος των Εφέδρων του Στρατού των ΗΠΑ.

Maine shooting suspect is Robert Card, a trained firearms instructor in the U.S. Army reserve. He was recently released from a mental health facility #LewistonMaine #ActiveShooter #Maine #lewiston #USA #Shooting pic.twitter.com/IdBGDePxp7

Η αστυνομία είχε συμβουλεύσει τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν στα σπίτια τους όσο ο δράστης κυκλοφορούσε ελεύθερος.

I am aware of and have been briefed on the active shooter situation in Lewiston. I urge all people in the area to follow the direction of State and local enforcement. I will to continue to monitor the situation and remain in close contact with public safety officials. https://t.co/rYV26URqUl