Αυτός είναι ο νέος επικεφαλής του Ισλαμικού Κράτους - Ο νέος «χαλίφης των μουσουλμάνων»

Ένας από τους ιδρυτές και βασικούς ιδεολόγους της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) προσδιορίστηκε από πολλές υπηρεσίες κατασκοπείας ότι είναι ο διάδοχος του Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάντι στην ηγεσία της, ανέφερε στην ηλεκτρονική της έκδοση χθες Δευτέρα η βρετανική εφημερίδα The Guardian.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Γκάρντιαν, που επικαλείται αξιωματούχους δύο υπηρεσιών πληροφοριών — δεν διευκρινίζει ποιων — ο νέος επικεφαλής της τζιχαντιστικής οργάνωσης είναι ο Αμίρ Μοχάμαντ Άμπντελ Ραχμάν αλ Μάουλα αλ Σάλμπι, ιδρυτικό μέλος της και «θεωρούμενος ως ένας από τους ιδεολόγους της».

Γόνος οικογένειας που ανήκει στη μειονότητα των Τουρκομάνων του Ιράκ, συγκαταλέγεται στους ελάχιστους μη άραβες ψηλά στην ιεραρχία του ΙΚ. Ο πτυχιούχος του πανεπιστημίου της Μοσούλης διαδραμάτισε ρόλο-κλειδί στον ανελέητο διωγμό των Γεζίντι, της θρησκευτικής μειονότητας που μπήκε στο στόχαστρο των τζιχαντιστών στο Ιράκ το 2014.

