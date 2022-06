Aυτός είναι ο πιο άσχημος σκύλος του κόσμου για το 2022

Ο πρωταθλητής υιοθετήθηκε πέρυσι, κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, από την 41χρονη μουσικό Τζενέντα Μπενάλι στην Αριζόνα. Όπως είπε η ίδια, την είχαν προειδοποιήσει ότι πρόκειται για ένα ηλικιωμένο σκυλί με προβλήματα υγείας. «Το προσωπικό του κυνοκομείου προσπάθησε να με προετοιμάσει για αυτό που θα έβλεπα. Είδα ένα πλάσμα που ήταν όντως ηλικιωμένο, χρειαζόταν μια δεύτερη ευκαιρία και άξιζε να το αγαπήσουν», δήλωσε η περήφανη ιδιοκτήτρια.

With a tuft of punk-style hair and a tongue sticking perennially out the side of his mouth, a dog named Mr Happy Face has been crowned the world's homeliest pooch https://t.co/bjAZ50iHTS