Axios: Καταρρέουν τα σχέδια για συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης - Real.gr

Οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν την Τετάρτη (04/02) ότι δεν θα αποδεχθούν τα αιτήματα της Τεχεράνης για αλλαγή του τόπου και της μορφής των συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Axios.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη είχαν συμφωνήσει να συναντηθούν την Παρασκευή στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής ως παρατηρητών.

Ωστόσο, οι Ιρανοί δήλωσαν την Τρίτη ότι επιθυμούν να μεταφέρουν τις συνομιλίες στο Ομάν και να τις διεξαγάγουν σε διμερές επίπεδο, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι θα επικεντρωθούν αποκλειστικά σε πυρηνικά ζητήματα και όχι σε άλλα θέματα, όπως τα πυραυλικά, που αποτελούν προτεραιότητα για τις ΗΠΑ και τις χώρες της περιοχής.

Αμερικανοί αξιωματούχοι εξέτασαν το αίτημα για αλλαγή της τοποθεσίας, αλλά αποφάσισαν να το απορρίψουν.

«Τους είπαμε ότι είναι αυτό ή τίποτα, και εκείνοι απάντησαν: «Εντάξει, τότε τίποτα»», δήλωσε ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος. Ο αξιωματούχος είπε ότι αν οι Ιρανοί είναι διατεθειμένοι να επιστρέψουν στην αρχική μορφή, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να συναντηθούν αυτή την εβδομάδα ή την επόμενη.

Τι ακολουθεί

«Θέλουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε μια πραγματική συμφωνία, αλλιώς οι άνθρωποι θα εξετάσουν άλλες επιλογές», είπε ο ανώτερος αξιωματούχος, αναφερόμενος στις επανειλημμένες απειλές του Τραμπ για στρατιωτική δράση. Η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός και σύμβουλος του Τραμπ Τζάρετ Κούσνερ αναμένεται να ταξιδέψουν στο Κατάρ την Πέμπτη για συνομιλίες με τον πρωθυπουργό σχετικά με το Ιράν.

Από εκεί, σχεδιάζουν προς το παρόν να επιστρέψουν στο Μαϊάμι αντί να ταξιδέψουν για να συναντήσουν τους Ιρανούς.