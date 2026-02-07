Axios: Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει Σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου - Real.gr

Ο Λευκός Οίκος σχεδιάζει σύγκληση του «Συμβουλίου Ειρήνης» για τη Γάζα στις 19 Φεβρουαρίου στην Ουάσινγκτον

Ατό αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios που επικαλείται αμερικανό αξιωματούχο και διπλωμάτες από τέσσερις χώρες που συμμετέχουν στον διεθνή οργανισμό που ίδρυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα είναι η πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ειρήνης και μια διάσκεψη για τη συγκέντρωση χρημάτων για την ανοικοδόμηση της Γάζας», δήλωσε ο αμερικανός αξιωματούχος στο Axios.

Το Συμβούλιο Ειρήνης, του οποίου προεδρεύει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχει επί του παρόντος 27 μέλη.