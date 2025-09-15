Axios: Ο Νετανιάχου ενημέρωσε τον Τραμπ πριν το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ - Real.gr

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός διαψεύδει τον Αμερικανό πρόεδρο που έλεγε ότι έμαθε για την πρόθεση του Ισραήλ μετά το κτύπημα.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου ενημέρωσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ ότι το Ισραήλ σχεδίαζε να επιτεθεί σε ηγέτες της Χαμάς στο Κατάρ πριν από την επίθεση της περασμένης εβδομάδας, αναφέρει ο αμερικανικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος τρεις Ισραηλινούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος.

Ο Λευκός Οίκος, όπως αναδημοσιεύει η ΕΡΤ, ανέφερε ότι ενημερώθηκε μόνο αφότου οι πύραυλοι είχαν ήδη εκτοξευθεί, χωρίς να δώσει στον Τραμπ την ευκαιρία να αντιταχθεί στην επίθεση, ωστόσο το Axios, αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος γνώριζε νωρίτερα, ακόμη και αν ο χρόνος για να σταματήσει την επίθεση ήταν περιορισμένος.

Όταν ρωτήθηκε το βράδυ της Τρίτης αν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι δεν είχε. Επίσης έχει εκφράσει δημοσίως την αποδοκιμασία του για την επίθεση, επειδή το Κατάρ είναι βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ.

«Όπως δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ, ο αμερικανικός στρατός τον ενημέρωσε για την επίθεση του Ισραήλ εναντίον ηγετών της Χαμάς στη Ντόχα, και αμέσως έδωσε εντολή στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ να ενημερώσει το Κατάρ», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ στο Axios.

Η εκδοχή των γεγονότων που παρουσίασαν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι ο αμερικανικός στρατός είδε ισραηλινά αεροσκάφη στον αέρα και ζήτησε εξηγήσεις από το Ισραήλ. Ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι ο Γουίτκοφ έσπευσε να προειδοποιήσει τους Καταριανούς, αλλά μέχρι τότε οι πύραυλοι είχαν ήδη χτυπήσει. Μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Axios, ανέφεραν ότι ο Τραμπ δεν είχε ενημερωθεί.

Η επίθεση εναντίον ενός συμμάχου των ΗΠΑ χωρίς να ενημερωθεί η Ουάσιγκτον θα ήταν μια απίστευτα τολμηρή κίνηση από την πλευρά του Ισραήλ — ειδικά δεδομένου ότι η ηγεσία της Χαμάς είχε συγκεντρωθεί για να συζητήσει την τελευταία ειρηνευτική πρόταση του Τραμπ για τη Γάζα.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο Νετανιάχου ενημέρωσε το Λευκό Οίκο πολύ αργά, αλλά σε χρονικό διάστημα κατά το οποίο η επίθεση μπορούσε να ακυρωθεί. Τρεις ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο Axios ότι ο Νετανιάχου τηλεφώνησε στον Τραμπ για την επικείμενη επίθεση γύρω στις 8 π.μ. ώρα Ουάσιγκτον. Οι πρώτες αναφορές για εκρήξεις στη Ντόχα ακούστηκαν στις 8:51 π.μ.

«Ο Τραμπ γνώριζε για την επίθεση πριν από την εκτόξευση των πυραύλων. Πρώτα υπήρξε μια συζήτηση σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Νετανιάχου και του Τραμπ, και στη συνέχεια μέσω στρατιωτικών καναλιών. Ο Τραμπ δεν είπε όχι», ισχυρίστηκε ένας Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος.

Ένας δεύτερος Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν «πολύ νωρίτερα» σε πολιτικό επίπεδο. «Αν ο Τραμπ ήθελε να το σταματήσει, θα μπορούσε. Στην πράξη, δεν το έκανε», προσέθεσε.

Και οι δύο αξιωματούχοι είπαν ότι οι πύραυλοι δεν είχαν ακόμη εκτοξευθεί όταν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου μίλησαν, και ισχυρίστηκαν ότι το Ισραήλ θα είχε ακυρώσει την επίθεση αν ο Τραμπ είχε αντιταχθεί.

Οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι δεν έδωσαν λεπτομερή περιγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας Τραμπ-Νετανιάχου — για παράδειγμα, αν ο Νετανιάχου απλώς ενημέρωσε τον Τραμπ για τα σχέδια του Ισραήλ ή ζήτησε ρητά την άδειά του. Επίσης, δεν είναι σαφές αν ο Τραμπ ειδοποίησε αμέσως τους αρμόδιους αξιωματούχους, ορισμένοι από τους οποίους ήταν εξοργισμένοι με τον Νετανιάχου μετά την επίθεση. Ο Νετανιάχου έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η επίθεση ήταν μια μονομερής κίνηση του Ισραήλ.

Ένας τρίτος Ισραηλινός αξιωματούχος συμφώνησε ότι το Ισραήλ είχε ενημερώσει εκ των προτέρων την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά είπε ότι το Ισραήλ είχε αποφασίσει να συμφωνήσει με ενδεχόμενη άρνηση του Λευκού Οίκου.

«Από την πλευρά μας, αποφασίστηκε να τους βοηθήσουμε σε αυτό για χάρη των σχέσεων ΗΠΑ-Ισραήλ», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Οι Αμερικανοί παίζουν θέατρο. Τους ενημερώσαμε για την επίθεση», δήλωσε ένας τέταρτος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ένας πέμπτος Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε ότι η κυβέρνηση Τραμπ είχε σαφείς λόγους να αποστασιοποιηθεί από την επίθεση. «Αυτό που λένε δημοσίως πρέπει να ληφθεί με επιφύλαξη», προσέθεσε.

Ένας έκτος Ισραηλινός αξιωματούχος είπε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση Τραμπ «επινόησε πράγματα» σχετικά με τις συνομιλίες της με το Ισραήλ λόγω πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Πέντε μέλη της Χαμάς και ένας αξιωματικός ασφαλείας του Κατάρ σκοτώθηκαν στην επίθεση, αλλά η Χαμάς δήλωσε ότι όλοι οι κορυφαίοι ηγέτες της επέζησαν.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός στην Axios και δήλωσαν ότι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν μετά την επίθεση έδειξαν ότι οι κορυφαίοι ηγέτες είχαν εγκαταλείψει το κτήριο λίγο πριν τις εκρήξεις.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα. Το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού αρνήθηκε να