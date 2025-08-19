Axios: Ο Ρούμπιο επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Real.gr

Quantcast
Axios: Ο Ρούμπιο επικεφαλής επιτροπής που επεξεργάζεται τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία

20:55, 19/08/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σ’ αυτή την επιτροπή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

Οι ΗΠΑ , η Ουκρανία και οι ευρωπαϊκές χώρες συνέστησαν κοινή επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί την πρόταση για την παροχή εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία, ενδεχομένως με αμερικανική αεροπορική υποστήριξη, γράφει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επικαλούμενος δύο ενημερωμένες πηγές.

Επικεφαλής της επιτροπής τέθηκε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, αλλά σ’ αυτή συμμετέχουν σύμβουλοι εθνικής ασφαλείας από την Ουκρανία και τις ευρωπαϊκές χώρες.

«Στις επόμενες μέρες όλοι θα εργάζονται από την ανατολή έως τη δύση του ηλίου πάνω στις εγγυήσεις ασφαλείας. Μπορεί στα τέλη της εβδομάδας να έχουμε μια σαφή αρχιτεκτονική» δήλωσε στον ιστότοπο ουκρανική πηγή.

Οι εγγυήσεις ασφαλείας, γράφει ο ιστότοπος Axios υπήρξαν το κύριο θέμα των συνομιλιών στην Ουάσιγκτον.

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ τηλεφώνησε στον Βλαντίμιρ Πούτιν μετά τις συνομιλίες που είχε με τον Ζελέσνκι και τους Eυρωπαίους ηγέτες, σύμφωνα με τις πληροφορίες του εν λόγω ιστοτόπου, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε τον Ρώσο πρόεδρο να «είναι ρεαλιστής» και να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας για να συζητήσουν τα εδαφικά ζητήματα.

 

