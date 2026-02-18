Axios: Ο Τραμπ οδεύει προς έναν μεγάλης κλίμακας πόλεμο με το Ιράν - Τι αποκαλύπτουν πηγές της Ουάσιγκτον - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ πλησιάζει σε έναν μεγάλο πόλεμο με το Ιράν σύμφωνα με δημοσίευμα του Axios.

Η κυβέρνηση του Τραμπ φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με πηγές του Axios oι οποίες προειδοποιούν ότι μια στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν δεν θα περιοριστεί σε μερικές επιθέσεις ακριβείας, όπως εκείνη στη Βενεζουέλα, αλλά θα είναι μια εκτεταμένη, πιθανώς πολυήμερη εκστρατεία, που θα θυμίζει πλήρη πόλεμο, με σοβαρές συνέπειες για ολόκληρη την περιοχή.

Ο Τραμπ πιο κοντά σε στρατιωτική σύγκρουση με το Ιράν

Σύμφωνα με τις πηγές, η επικείμενη επιχείρηση θα είναι πιθανότατα κοινή προσπάθεια των ΗΠΑ και του Ισραήλ, με πολύ ευρύτερο πεδίο δράσης και μεγαλύτερο αντίκτυπο για το καθεστώς του Ιράν σε σχέση με τον 12ήμερο πόλεμο που ηγήθηκε το Ισραήλ τον Ιούνιο, κατά τον οποίο οι ΗΠΑ συμμετείχαν για να πλήξουν υπόγειες πυρηνικές εγκαταστάσεις. Μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τα επόμενα τρία χρόνια της προεδρίας Τραμπ, αναφέρει το δημοσίευμα.

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι η προσοχή του κοινού και του Κογκρέσου είναι περιορισμένη, αφήνοντας ελάχιστη δημόσια συζήτηση για την πιθανή μεγαλύτερη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή της τελευταίας δεκαετίας. Η κυβέρνηση Τραμπ είχε φτάσει κοντά σε στρατιωτική δράση στις αρχές Ιανουαρίου, λόγω της δολοφονίας χιλιάδων διαδηλωτών από το καθεστώς του Ιράν. Όταν όμως η ευκαιρία χάθηκε, επιλέχθηκε μια διττή στρατηγική με συνδυασμό τον διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά από τη μία και μια μαζική στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή, από την άλλη.

Η διπλωματία προς το παρόν φαίνεται αδιέξοδη. Οι συνομιλίες των Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη Γενεύη έδειξαν κάποια πρόοδο, αλλά οι διαφορές παραμένουν μεγάλες. Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι, ενώ υπάρχουν θετικά στοιχεία, «ο πρόεδρος έχει θέσει όρια που το Ιράν δεν είναι ακόμη διατεθειμένο να αναγνωρίσει». Η κυβέρνηση δεν αποκλείει ότι η διπλωματία έχει «φτάσει στο φυσικό της τέλος».

Δεν μπλοφάρει με την στρατιωτική πίεση

Στο στρατιωτικό πεδίο, η αρμάδα των ΗΠΑ περιλαμβάνει δύο αεροπλανοφόρα, δεκάδες πολεμικά πλοία, εκατοντάδες μαχητικά αεροσκάφη και προηγμένα συστήματα αεράμυνας. Περισσότερες από 150 πτήσεις μεταφοράς στρατιωτικού εξοπλισμού έχουν φτάσει στη Μέση Ανατολή, ενώ μόνο τις τελευταίες 24 ώρες άλλα 50 μαχητικά, συμπεριλαμβανομένων F-35, F-22 και F-16, κατευθύνθηκαν στην περιοχή. Αυτή η ενίσχυση καθιστά σαφές ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν αντιμετωπίζει τη στρατιωτική πίεση ως μπλόφα.

Το Ισραήλ, που πιέζει για επιθετική στρατηγική κατά του Ιράν, ετοιμάζεται για σενάριο πολέμου εντός των επόμενων ημερών, ενώ οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να πραγματοποιηθούν εντός εβδομάδων.

«Το αφεντικό έχει αρχίσει να βαριέται. Μερικοί από τους συνεργάτες του τον προειδοποιούν να μην πάει σε πόλεμο με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι υπάρχει 90% πιθανότητα να δούμε κινητική δράση τις επόμενες εβδομάδες», είπε ένας σύμβουλος του Τραμπ στο Axios.

Tο Ιράν καλείται να υποβάλει λεπτομερή πρόταση εντός δύο εβδομάδων, διαφορετικά ο Τραμπ πιθανότατα θα επιλέξει στρατιωτική δράση. Η επιχείρηση «Midnight Hammer» του προηγούμενου καλοκαιριού έχει ήδη δείξει ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη για άμεση κλιμάκωση.