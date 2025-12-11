Quantcast
Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα - Real.gr
real player

Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

13:30, 11/12/2025
Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Η κυβέρνηση του Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει έναν Αμερικανό υποστράτηγο για να διοικήσει την Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) στη Γάζα, όπως μετέδωσε σήμερα ο αμερικανικός ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος δύο Αμερικανούς και δύο Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Το Reuters δεν ήταν σε θέση να διασταυρώσει άμεσα τις αναφορές αυτές.

Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε στις 17 Νοεμβρίου, έδωσε την εξουσιοδότηση σε ένα Συμβούλιο Ειρήνης και στις χώρες που συνεργάζονται με αυτό να δημιουργήσουν μια προσωρινή Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης στη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στα Ηνωμένα Έθνη Μάικ Γουόλτς, που επισκέφθηκε το Ισραήλ αυτή την εβδομάδα, δήλωσε στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου και άλλους αξιωματούχους ότι η κυβέρνηση του Τραμπ πρόκειται να ηγηθεί της ISF και θα διορίσει έναν υποστράτηγο ως διοικητή της, σύμφωνα με τον Axios.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα του Reuters για σχόλιο.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους χθες, Τετάρτη ότι η ανακοίνωση για το ποιοι παγκόσμιοι ηγέτες θα στελεχώσουν το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα αναμένεται να γίνει στις αρχές της επόμενης χρονιάς.

Το ψήφισμα, που εκπονήθηκε από τις ΗΠΑ, περιέγραψε το Συμβούλιο Ειρήνης ως μεταβατική διοίκηση που θα «ορίσει το πλαίσιο και θα συντονίσει τη χρηματοδότηση για την εκ νέου ανάπτυξη της Γάζας» σύμφωνα με το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου με την ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

Αττική Οδός: Οδηγός μηχανής παρέσυρε και έριξε στο έδαφος τροχονόμο - Αρνήθηκε να σταματήσει σε έλεγχο - BINTEO

13:10 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Γ. Ξυλούρης: Θα κατατεθούν στον εισαγγελέα τα πάντα – Οι διάλογοι με Λαζαρίδη και Αποστολάκη

12:12 11/12
Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

Δολοφονία στη Φοινικούντα: Στην Καλαμάτα για να απολογηθούν μεταβαίνουν ανιψιός και επιχειρηματίας – Η χειρόγραφη διαθήκη του θύματος

10:37 11/12
Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Δημοσκόπηση Real Polls: Προβάδισμα για τη ΝΔ - Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

12:45 11/12
Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Το οπλοστάσιο που βρέθηκε στην Αργυρούπολη και στο χωριό του «πιστολέρο» της Greek Mafia - ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

11:29 11/12
Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

Γιατί πρέπει πάντα να είναι το κινητό σου με την οθόνη προς τα κάτω όταν το αφήνεις στο τραπέζι 

17:22 10/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκλόνισε το Ευρωκοινοβούλιο

12:09 11/12

Ροή Ειδήσεων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

ΔΥΠΑ: Ξεκινά στις 17 Δεκεμβρίου η προπληρωμή επιδομάτων, παροχών και του δώρου Χριστουγέννων

13:42 11/12
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολόκληρο το υπόμνημα του Γ. Ξυλούρη - Δείτε το έγγραφο

13:38 11/12
Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

Τσιάρας στον Realfm 97,8: Ο Πρωθυπουργός ζήτησε να βρούμε τρόπους παράτασης χρόνου για τη χαμηλή κλειδωμένη τιμή στο αγροτικό ρεύμα

13:35 11/12
Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

Πιερία: Έκλεισε η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα σε δύο σημεία λόγω αγροτικών μπλόκων

13:35 11/12
Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει να διορίσει Αμερικανό ανώτατο αξιωματικό για να ηγηθεί της δύναμης ασφαλείας στη Γάζα

13:30 11/12
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: «Δασκαλεμένος» από το Μαξίμου ο «Φραπές» παριστάνει προκλητικά το θύμα και επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής

13:25 11/12
Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

Ναταλία Λιονάκη: Τέλος στο μυστήριο – Οι νέες φωτογραφίες της μοναχής Φεβρωνίας στην Κένυα

13:17 11/12
Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

Ο Ράσελ Κρόου επικρίνει τους δημιουργούς του «Gladiator II»: «Δεν κατάλαβαν τι έκανε την πρώτη ταινία ξεχωριστή»

13:15 11/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved