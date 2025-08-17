Axios: O Τραμπ θέλει τριμερή με Πούτιν - Ζελένσκι ακόμη και μέχρι την επόμενη Παρασκευή - Real.gr

Τριμερή σύνοδο με τον ίδιο, τον Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Βολοντιμίρ Ζελένσκι ακόμα και μέχρι την επόμενη Παρασκευή θέλει να διοργανώσει ο Ντόναλντ Τραμπ βάσει των όσων φέρεται να είπε στους Ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνόδο της Αλάσκας, σύμφωνα με όσα μεταφέρει η ιστοσελίδα Axios.

Κατά την ίδια πηγή, ο Πούτιν έθεσε ως όρο για ειρήνη την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας από δύο ανατολικές επαρχίες της.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ και ο ειδικός απεσταλμένος του για το Ουκρανικό, Στιβ Γούιτκοφ, μετέφεραν ότι ο Πούτιν ζήτησε από την Ουκρανία να παραχωρήσει δύο από τις τέσσερις περιοχές που διεκδικεί η Ρωσία (Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ) και να «παγώσε»ι τις γραμμές του μετώπου στις άλλες δύο (Χερσώνα και Ζαπορίζια) – σημειώνεται ότι η Ρωσία ελέγχει σχεδόν ολόκληρο το Λουγκάνσκ, αλλά μόνο τα 3/4 του Ντονέτσκ.

Όπως μεταδίδει το Axios, ο Πούτιν παρουσίασε την προθυμία του να σταματήσει την προέλαση σε Χερσώνα και Ζαπορίζια ως παραχώρηση, με αντάλλαγμα την αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ.

Ουκρανική πηγή ανέφερε ότι η αμερικανική πλευρά είχε την εντύπωση πως ο Πούτιν ήταν διατεθειμένος να διαπραγματευτεί για τα μικρά τμήματα των περιοχών Σούμι και Χάρκοβο που βρίσκονται υπό ρωσικό έλεγχο.

«Η πρόταση αυτή απαιτεί τη μεταβίβαση σημαντικά μεγαλύτερου εδάφους από την Ουκρανία στη Ρωσία σε σχέση με το αντίστροφο — κάτι που η Μόσχα θα μπορούσε να υποστηρίξει ως λογικό, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει το στρατιωτικό πλεονέκτημα, αλλά που η Ουκρανία θα απορρίψει σχεδόν σίγουρα. Ο Πούτιν ζήτησε επίσης από τις ΗΠΑ να αναγνωρίσουν την κυριαρχία της Ρωσίας στα τμήματα της Ουκρανίας που θα αποκτήσει στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας, σύμφωνα με την πηγή» αναφέρει η αμερικανική ιστοσελίδα.

Στο «παιχνίδι» φαίνεται ότι μπαίνει και το Πεκίνο καθώς ο Πούτιν εμφανίζεται να δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να συζητήσει εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία, ωστόσο, ανέφερε την Κίνα ως έναν από τους πιθανούς εγγυητές, υπονοώντας ενδεχομένως ότι θα αντιταχθεί σε μια δύναμη ασφάλειας που θα αποτελείται από στρατεύματα του ΝΑΤΟ.

Η Ουκρανία και οι ευρωπαίοι υποστηρικτές της συζητούν την ιδέα μιας «συμμαχίας των προθύρων» που θα υποστηρίξει την Ουκρανία για να αποτρέψει μια μελλοντική ρωσική εισβολή με το Κίεβο να ακούει θετικά τη θέση Τραμπ υπέρ της ιδέας των εγγυήσεων ασφάλειας για την Ουκρανία στην τηλεφωνική συνομιλία μετά τη σύνοδο της Αλάσκας.

«Ο Τραμπ δήλωσε ότι δεν θα πρόκειται για αποστολή του ΝΑΤΟ, αλλά η Ουκρανία ελπίζει ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν με κάποιο τρόπο. Ο αξιωματούχος δήλωσε ότι το θέμα θα συζητηθεί περαιτέρω κατά την επίσκεψη του Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο» καταλήγει το δημοσίευμα.