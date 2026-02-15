Axios: Tραμπ και Νετανιάχου συμφώνησαν να πιέσουν για περιορισμό των εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν στην Κίνα - Real.gr

Σύνοψη από το
«Συμφωνήσαμε ότι θα φθάσουμε στο τέρμα την (εκστρατεία) μέγιστης πίεσης στο Ιράν, για παράδειγμα όσον αφορά τις ιρανικές πωλήσεις πετρελαίου στην Κίνα», είπε η μια από τις πηγές του ιστότοπου στην κυβέρνηση.
Η Κίνα είναι ο προορισμός του 80% του πετρελαίου που εξάγει το Ιράν. Οποιαδήποτε μείωση των εξαγωγών θα μείωνε τα έσοδα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Το μέσο για να γίνει αυτό θα ήταν η επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών (+25%) σε οποιαδήποτε χώρα συνδιαλλάσσεται με το Ιράν.
Διπλωμάτες των ΗΠΑ και του Ιράν διεξήγαγαν την περασμένη εβδομάδα συνομιλίες για το πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας της Ισλαμικής Δημοκρατίας με μεσολάβηση του Ομάν και με φόντο τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη αμερικανικών στρατιωτικών μέσων στην περιοχή του Κόλπου και τις προετοιμασίες των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων για στρατιωτικές επιχειρήσεις διάρκειας πολλών εβδομάδων εναντίον της Τεχεράνης.