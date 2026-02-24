Axios-Washington Post: Προειδοποίηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων στον Τραμπ για τους κινδύνους ενός πολέμου με το Ιράν - «Fake News» λέει ο αμερικανός πρόεδρος - Real.gr

Ο Πρόεδρος του Μεικτού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ Νταν Κέιν προειδοποίησε τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους συμβούλους του για πιθανούς κινδύνους από ενδεχόμενη στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν, ανέφεραν χθες, Δευτέρα, αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα πρόσωπα που γνωρίζουν τις εσωτερικές συζητήσεις.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios και την εφημερίδα The Washington Post, οι ανησυχίες του Κέιν περιλαμβάνουν το ενδεχόμενο να εμπλακούν οι ΗΠΑ σε μια παρατεταμένη σύγκρουση. Η Washington Post ανέφερε ότι ο στρατηγός επισήμανε επίσης ελλείψεις σε σημαντικά όπλα, καθώς και την περιορισμένη υποστήριξη εκ μέρους των συμμάχων των ΗΠΑ ως σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για οποιαδήποτε επιχείρηση και για το προσωπικό των ΗΠΑ.

Ο Κέιν φέρεται να εξέφρασε τις ανησυχίες του την περασμένη εβδομάδα στη διάρκεια συνάντησης στο Λευκό Οίκο με τον Τραμπ και υψηλόβαθμους συμβούλους.

Οποιαδήποτε μεγάλης κλίμακας επίθεση εναντίον του Ιράν θα έθετε προκλήσεις επειδή τα αμερικανικά αποθέματα όπλων έχουν εξαντληθεί λόγω της υποστήριξης της Ουάσινγκτον προς το Ισραήλ και την Ουκρανία, φέρεται να είπε ο Κέιν, ενώ σε συναντήσεις στο Πεντάγωνο εξέφρασε επίσης ανησυχίες για ενδεχόμενες αμερικανικές απώλειες.

Ο Τραμπ απέρριψε τα ρεπορτάζ με ανάρτηση του στο Truth Social, χαρακτηρίζοντάς τα «100% εσφαλμένα» και κατηγορώντας «τα Μέσα Ενημέρωσης των Ψευδών Ειδήσεων», τα «Fake News Media» όπως τα αποκαλεί, ότι ισχυρίζονται πως ο Κέιν είναι αντίθετος σε έναν πόλεμο με το Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε πως ο Κέιν, «όπως όλοι μας, θα ήθελε να μην δει Πόλεμο», αλλά είναι πεπεισμένος για τη νίκη, εφόσον δοθεί διαταγή για στρατιωτική δράση.

Ο αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι μόνον ο ίδιος παίρνει τις αποφάσεις και επανέλαβε ότι θα προτιμούσε μια συμφωνία με το Ιράν. «Αν δεν κάνουμε μια Συμφωνία, θα είναι πολύ κακή ημέρα γι’ αυτή τη Χώρα», έγραψε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν διεξάγουν διαπραγματεύσεις για το επίμαχο πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Νέος γύρος συνομιλιών αναμένεται την Πέμπτη στη Γενεύη, σύμφωνα με επίσημες αμερικανικές πηγές.