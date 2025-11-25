Axios: Υπό σχεδιασμό συνδιάλεξη των προέδρων Τραμπ και Μαδούρο - Real.gr

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε σε συνεργάτες του πως έχει σκοπό να διεξαγάγει απευθείας συνομιλίες με τον ομόλογό του της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, ωστόσο δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία γι’ αυτό, αναφέρει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πηγές του στην κυβέρνηση των ΗΠΑ τις οποίες δεν κατονόμασε.

Την περασμένη εβδομάδα ο κ. Τραμπ δήλωνε ανοικτός στην πιθανότητα συνομιλιών με τον κ. Μαδούρο «κάποια στιγμή».

Το ρεπορτάζ δημοσιεύθηκε την ημέρα που η Ουάσιγκτον χαρακτήρισε «ξένη τρομοκρατική οργάνωση» καρτέλ –η ύπαρξή του αμφισβητείται από ειδικούς– του οποίου κατ’ αυτήν ηγείται ο πρόεδρος Μαδούρο, κλιμακώνοντας περαιτέρω την πίεση στο Καράκας.