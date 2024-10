Αxios: Το Ισραήλ ενημέρωσε το Ιράν για την επίθεση - Προειδοποίησε την Τεχεράνη να μην απαντήσει

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές το ισραηλινό μήνυμα μεταφέρθηκε στους Ιρανούς μέσω πολλών τρίτων μερών. «Οι Ισραηλινοί ξεκαθάρισαν εκ των προτέρων στους Ιρανούς πού πρόκειται να επιτεθούν και πού δεν θα επιτεθούν» είπε πηγή στο Axios.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ δεν συμμετείχαν στην ισραηλινή επιχείρηση, αλλά πως εάν το Ιράν προβεί σε αντίποινα, η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη να υπερασπιστεί το Ισραήλ έναντι μιας τέτοιας επίθεσης. «Αυτό θα πρέπει να είναι το τέλος της άμεσης στρατιωτικής ανταλλαγής μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν», πρόσθεσε ο αξιωματούχος. Και κατέληξε: «Εάν το Ιράν επιτεθεί ξανά στο Ισραήλ θα υπάρξουν συνέπειες. Αυτό το κοινοποιήσαμε άμεσα και έμμεσα στο Ιράν».

The Israeli government and military has released photos from their command centres as the attack on Iran unfolds.

One shows PM Benjamin Netanyahu alongside defence minister, Yoav Gallant. Another features the military leadership overseeing the strikes.