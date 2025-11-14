Αζερμπαϊτζάν-Ρωσία-Ουκρανία: Διαμαρτυρία Μπακού στην Μόσχα για ζημιές στην αζέρικη πρεσβεία από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο - Real.gr

Quantcast
Αζερμπαϊτζάν-Ρωσία-Ουκρανία: Διαμαρτυρία Μπακού στην Μόσχα για ζημιές στην αζέρικη πρεσβεία από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο
Αζερμπαϊτζάν-Ρωσία-Ουκρανία: Διαμαρτυρία Μπακού στην Μόσχα για ζημιές στην αζέρικη πρεσβεία από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

22:00, 14/11/2025
Αζερμπαϊτζάν-Ρωσία-Ουκρανία: Διαμαρτυρία Μπακού στην Μόσχα για ζημιές στην αζέρικη πρεσβεία από τις ρωσικές επιθέσεις στο Κίεβο

Το Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε σήμερα ότι κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή στο Μπακού για να διαμαρτυρηθεί εντόνως για την πρόκληση ζημιών που προκλήθηκαν στην αζέρικη πρεσβεία στο Κίεβο από ρωσικό πύραυλο Iskander, κατά τη διάρκεια της μεγάλης ρωσικής επίθεσης με drones και πυραύλους στην ουκρανική πρωτεύουσα κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Σε ανακοίνωσή του, το αζερικό υπουργείο Εξωτερικών τόνισε ότι η έκρηξη από τον πύραυλο κατέστρεψε μέρος του περιμετρικού τοίχου της πρεσβείας και προκάλεσε σοβαρές ζημιές στο διπλωματικό συγκρότημα.

Κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Τέτοιες επιθέσεις εναντίον των διπλωματικών μας αποστολών είναι απαράδεκτες και ζητάμε από τη ρωσική πλευρά να διεξάγει πρέπουσα έρευνα και να παράσχει λεπτομερείς εξηγήσεις», υπογραμμίζει η ανακοίνωση του Μπακού.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από τη μαζική ρωσική επίθεση με στόχο κυρίως πολλές συνοικίες του Κιέβου, σύμφωνα με την ουκρανική κυβέρνηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

