Αζερμπαϊτζάν: Έκρηξη σε ντισκοτέκ στο Μπακού - Άγνωστος ο αριθμός των θυμάτων - ΒΙΝΤΕΟ

Το υπουργείο είπε ότι «έλαβε πληροφορίες (σχετικά με) μια έκρηξη σε εγκαταστάσεις στην οδό Ταρλάν Αλιγιαρμπέγιοβ» στο Μπακού στις 03:00 ξημερώματα Κυριακής, τοπική ώρα (02:00 ώρα Ελλάδας).

Ο αριθμός των ανθρώπων που βρίσκονταν στο σημείο τη στιγμή της έκρηξης δεν διευκρινίστηκε, αλλά η ανακοίνωση υπογράμμισε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Φωτογραφίες που διασώστες δείχνουν να σκάβουν στα συντρίμμια του κτιρίου αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του υπουργείου.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι κατασβήστηκε η φωτιά στο νυχτερινό κέντρο.

A large explosion inside a nightclub in #Baku, Azerbaijan, just took place. There are an unconfirmed amount of casualties reported. #azerbaijan#azerbaijanipic.twitter.com/Q6iDS6u21g