Αζερμπαϊτζάν: Έξι νεκροί από έκρηξη και πυρκαγιά σε αποθήκη εμπορευμάτων στο Μπακού - ΒΙΝΤΕΟ

Ο γενικός εισαγγελέας και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστάσεων, σε κοινή ανακοίνωσή τους, ανέφεραν ότι έχει ξεκινήσει ήδη προκαταρκτική έρευνα για «παραβίαση των κανόνων πυρασφάλειας».

Από την πυρκαγιά που ακολούθησε την έκρηξη σκοτώθηκαν έξι άνθρωποι, επιβεβαίωσε το γραφείο του γενικού εισαγγελέα. Λίγο νωρίτερα, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι 24 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Φωτογραφίες και πλάνα που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα εν μέρει γκρεμισμένο κτίριο, με τη στέγη του να έχει βουλιάξει, απ’ όπου υψώνεται πυκνός καπνός. Μέλη των σωστικών συνεργείων εργάζονται πυρετωδώς ανάμεσα στα ερείπια.

A fire broke out in a furniture shop located on Abay Kunanbayev Street in Baku's Binagadi district.

Την περασμένη εβδομάδα τέσσερα νεογέννητα πέθαναν όταν ξέσπασε πυρκαγιά σε μια μαιευτική κλινική στο Μπακού. Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας για την τραγωδία αυτή, η πυρκαγιά αποδίδεται σε βραχυκύκλωμα.

Strong explosion rocks workshop in Baku

It is reported that there were people who died and were injured as a result of the explosion.