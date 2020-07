Β. Κορέα: Πρώτο ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού - Σε κατάσταση συναγερμού έθεσε τη χώρα ο Κιμ Γιονγκ Ουν

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP

Ο Κιμ συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του πολιτικού γραφείου της κεντρικής επιτροπής του Κόμματος Εργατών διότι πρόσωπο που υπάρχουν υποψίες ότι έχει μολυνθεί από τον κορωνοϊό επέστρεψε από τη Νότια Κορέα περνώντας παράνομα τα σύνορα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Εάν επιβεβαιωθεί, θα πρόκειται για την πρώτη περίπτωση που αναγνωρίζεται επίσημα κρούσμα μόλυνσης από τον SARS-CoV-2 από πλευράς Πιονγκγιάνγκ. Ως σήμερα, οι βορειοκορεάτικες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν έχουν καταγράψει κανένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στην επικράτεια.

