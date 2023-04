B. Kορέα: Τελετή για την αποπεράτωση 10.000 σύγχρονων κατοικιών στην πρωτεύουσα

Ο ηγέτης της χώρας Κιμ Γιονγκ Ουν παρέστη στην τελετή, όπως και αρκετοί άλλοι κορυφαίοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του πρωθυπουργού του Κιμ Τοκ Χουν, κατά την ίδια πηγή.

Η τελετή έγινε δυο μήνες αφού ο κ. Κιμ έβαλε τον Φεβρουάριο τα θεμέλια νέου οικιστικού έργου, που το KCNA περιέγραψε γράφοντας πως θα πρόκειται για «πολυτελή δρόμο του σοσιαλισμού γεμάτο ανθρώπινη ευτυχία».

Το 2021, η Βόρεια Κορέα ανακοίνωνε σχέδια για την οικοδόμηση 50.000 νέων διαμερισμάτων στην πρωτεύουσα σε μια πενταετία. Έκτοτε, έχουν προχωρήσει κάποια κατασκευαστικά έργα, άλλα όμως καθυστερούν, την ώρα που τόσο η Νότια Κορέα όσο και η Δύση διατυπώνουν υποψίες για ελλείψεις τροφίμων και άλλων βασικών ειδών.

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν έχει πει επανειλημμένα πως θέλει η Πιονγκγιάνγκ να γίνει μια από τις πόλεις που χαρακτηρίζονται οι «διασημότερες παγκοσμίως».

