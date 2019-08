B. Koρέα: Τη δοκιμαστική βολή νέου όπλου επιθεώρησε ο Κιμ

ΗΠΑ και Νότια Κορέα ξεκίνησαν μικρής κλίμακας γυμνάσια που θα διαρκέσουν δέκα μέρες, και κατά το μεγαλύτερος μέρος τους θα γίνουν με προσομοιώσεις σε υπολογιστές, όχι με την ανάπτυξη στρατιωτικών και υλικού επί του πεδίου. Στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας που διεξήχθησαν τα περασμένα χρόνια ανεστάλησαν, με σκοπό την επίσπευση και προώθηση των συνομιλιών μεταξύ της Πιόνγκγιανγκ και της Ουάσινγκτον.

Εντούτοις, η Βόρεια Κορέα χαρακτηρίζει τα γυμνάσια μια «πρόβα πολέμου» και απαντά με πυραυλικές δοκιμές που αποτελούν μια «προειδοποίηση» προς τις ΗΠΑ και τη Νότια Κορέα.

Η KCNA δεν παρείχε λεπτομέρειες για τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν χθες Σάββατο, τονίζοντας ότι ο Κιμ εξέφρασε «μεγάλη ικανοποίηση» με το αποτέλεσμα της δοκιμής.

NEW: North Korea's KCNA dispatches photos of Kim Jong Un guiding the "test-fire of new weapon."

