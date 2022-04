Β.Ζελένσκι: Τουλάχιστον 8 νεκροί από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Οδησσό

«Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 18 ή 20 τραυματίστηκαν», είπε ο Ζελένσκι, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στο Κίεβο.

Ένας προηγούμενος απολογισμός, τον οποίο έδωσε στη δημοσιότητα η υπηρεσία διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων της Ουκρανίας, έκανε λόγο για 6 νεκρούς, μεταξύ αυτών ένα βρέφος και αρκετούς τραυματίες.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, «επτά πύραυλοι έπληξαν την Οδησσό σήμερα, εκ των οποίων ένας έπληξε μια πολυκατοικία και δύο που καταστράφηκαν από το ουκρανικό σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας».

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε σε ανάρτησή της στο Facebook ότι οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν σειρά πυραύλων με βομβαρδιστικά Tu-95 πάνω από τη θάλασσα της Κασπίας.

Δύο πύραυλοι έπληξαν μια στρατιωτική εγκατάσταση και άλλοι δύο πολυκατοικίες, σύμφωνα με την πολεμική αεροπορία. Άλλοι δύο καταστράφηκαν επίσης από το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

The only aim of Russian missile strikes on Odesa is terror. Russia must be designated a state sponsor of terrorism and treated accordingly. No business, no contacts, no cultural projects. We need a wall between civilization and barbarians striking peaceful cities with missiles.