Μπαχρέιν: Αμερικανική βάση δέχθηκε πυραυλική επίθεση – Εκρήξεις σε Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα - Real.gr

Μπαχρέιν: Αμερικανική βάση δέχθηκε πυραυλική επίθεση – Εκρήξεις σε Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα
Μπαχρέιν: Αμερικανική βάση δέχθηκε πυραυλική επίθεση – Εκρήξεις σε Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα

11:21, 28/02/2026
Μπαχρέιν: Αμερικανική βάση δέχθηκε πυραυλική επίθεση – Εκρήξεις σε Κουβέιτ, Αμπού Ντάμπι, Ντόχα

Εκρήξεις ακούστηκαν στη Μανάμα, δήλωσαν ανταποκριτές του AFP.

Στο μεταξύ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι καπνός υψώνεται από την περιοχή Τζουφάιρ, όπου βρίσκεται βάση του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Εκρήξεις ακούστηκαν στο Κουβέιτ ανακοίνωσε ανταποκριτής του AFP, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι κλείνουν τον εναέριο χώρο λόγω της κατάστασης ασφαλείας.

Κάτοικοι δήλωσαν ότι εκρήξεις ακούστηκαν στο Αμπού Ντάμπι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Νωρίτερα οι αρχές της χώρας είχαν επισημάνει ότι έκλεισαν “μερικώς και προσωρινά” τον εναέριο χώρο για προληπτικούς λόγους.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters ότι εκρήξεις σημειώθηκαν και στην πρωτεύουσα του Κατάρ, τη Ντόχα.

Αξιωματούχος του Κατάρ, που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, δήλωσε στο Reuters ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν έναν ιρανικό πύραυλο.

Εξάλλου ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τρεις τραυματίστηκαν σε αεροπορικά πλήγματα που είχαν στόχο το αρχηγείο της φιλοϊρανικής πολιτοφυλακής αλ Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεις Λαϊκής Κινητοποίησης) στο νότιο τμήμα της Βαγδάτης.

