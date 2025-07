Μπαγκλαντές: Αεροσκάφος σε εκπαιδευτική πτήση έπεσε σε σχολείο – Τουλάχιστον ένας νεκρός - Real.gr

Ένα εκπαιδευτικό αεροσκάφος κατέπεσε στο Μπαγκλαντές και συγκεκριμένα στη πόλη Ντάκα. Σύμφωνα με ότι έχει γνωστό ως τώρα, πρόκειται για εκπαιδευτική πτήση ενός αεροσκάφους της πολεμικής της Πολεμικής Αεροπορίας. Οι πρώτες πληροφορίες είναι ότι το αεροσκάφος έχει συντριβεί και έχει καταπέσει στον αύλειο χώρο ενός σχολείου στην Ντάκα, στην περιφέρεια Ουτάρα.

Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, δείχνει ότι έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά, βρίσκεται κόσμος στο σημείο, ενώ σπεύδουν και τα σωστικά συνεργεία και υπάρχει γενικά μεγάλη κινητοποίηση.

Οι πρώτες πληροφορίες μιλούν για τουλάχιστον ένα νεκρό και τραυματίες.

A #Bangladesh Air Force training jet has crashed into Milestone School & College in Uttara, Dhaka.

One confirmed dead, four critically injured—airlifted to CMH by military chopper. Fire broke out after the crash. Rescue ops ongoing. #PlaneCrash #Dhaka #BAF #PrayForUttara pic.twitter.com/OKMmTE86wP

