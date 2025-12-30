Μπαγκλαντές: Πέθανε σε ηλικία 80 ετών η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός Καλέντα Ζία - Real.gr

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές Χαλέντα Ζία, που πολλοί προεξοφλούσαν ότι θα κέρδιζε με άνεση τις βουλευτικές εκλογές του Φεβρουαρίου του 2026 στη χώρα της Ασίας, απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 80 ετών, ανακοίνωσε η παράταξη της, το Εθνικιστικό Κόμμα του Μπανγκλαντές (BNP), του οποίου υπήρξε επικεφαλής από το 1984.

«Η πρόεδρος του BNP και πρώην πρωθυπουργός, η εθνική ηγέτις Χαλέντα Ζία, απεβίωσε σήμερα στις 06:00 (σ.σ. τοπική ώρα· στις 02:00 ώρα Ελλάδας), λίγη ώρα μετά την (σ.σ. πρωινή) προσευχή Φαρτζ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε πρωθυπουργός στην ιστορία του Μπανγκλαντές –μόλις η δεύτερη σε χώρα του μουσουλμανικού κόσμου, μετά την Μπεναζίρ Μπούτο στο Πακιστάν– άσκησε την εξουσία για τρεις θητείες: από το 1991 ως το 1996, έπειτα για τρεις μήνες το 1996 και, για τελευταία φορά, από το 2001 ως το 2006.

Ο γιος της Ταρίκ Ραχμάν, μεταβατικός πρόεδρος του BNP, επέστρεψε μόλις στο Μπανγκλαντές, την 25η Δεκεμβρίου, έπειτα από 17 χρόνια που επέλεξε να ζει εξόριστος στο Λονδίνο, για να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία της παράταξης. Πλέον προαλείφεται για το αξίωμα του πρωθυπουργού.

Παρά τα πολλά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε –προχωρημένη κίρρωση του ήπατος, αρθρίτιδα, διαβήτη και πρόβλημα στην καρδιά, σύμφωνα με θεράποντες ιατρούς της– η Χαλέντα Ζία εννοούσε να πρωταγωνιστήσει στην εκστρατεία του κόμματός της· θα διεκδικούσε για άλλη μια φορά τον Φεβρουάριο έδρα στο κοινοβούλιο.

Όμως εισήχθη στα τέλη Νοεμβρίου σε μονάδα εντατικής θεραπείας ιδιωτικού θεραπευτηρίου στην πρωτεύουσα Ντάκα, με λοίμωξη στους πνεύμονες.

Πολλές προσωπικότητες πρώτης γραμμής στο Μπανγκλαντές, από τον επικεφαλής της προσωρινής κυβέρνησης και νομπελίστα οικονομίας Μοχάμαντ Γιούνους ως τον αρχηγό του στρατού, έσπευσαν στο προσκέφαλό της.

Ο επικεφαλής της ομάδας των γιατρών της είχε δηλώσει στις αρχές Δεκεμβρίου πως εξεταζόταν το ενδεχόμενο να διακομιστεί στη Βρετανία για θεραπεία.

Η κατάσταση της υγείας της χειροτέρευε συνεχώς αφότου φυλακίστηκε το 2018, επί της μονοκρατορίας της μεγάλης αντιπάλου της, της ανατραπείσας πρώην πρωθυπουργού Σέιχ Χασίνα (2009-2024), εξαιτίας κατηγοριών για διαφθορά.

Η Χαλέντα Ζία είχε αναλάβει την ηγεσία του BNP μερικά χρόνια μετά τη δολοφονία του συζύγου της και ιδρυτή του, της μορφής του πολέμου της ανεξαρτησίας του πάλαι ποτέ Ανατολικού Πακιστάν, άλλοτε αρχηγού του στρατού και έκτου προέδρου της χώρας, του υποστρατήγου Ζία Ραχμάν (1936-1981).