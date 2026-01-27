Μπάιντεν: «Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας» - Real.gr

Ο τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν καταδίκασε σήμερα τα γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων στη Μινεάπολη και τους θανάτους δύο Αμερικανών από τα πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων εν μέσω διαμαρτυριών κατά της παρουσίας των αρχών επιβολής της νομοθεσίας για τη μετανάστευση.

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», δήλωσε ο Δημοκρατικός προκάτοχος του Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι αυτά τα γεγονότα «παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας ως Αμερικανών».