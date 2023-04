Βαλλιστικό πύραυλο εκτόξευσε η Β. Κορέα - Συναγερμός στην Ιαπωνία

Γενικά, η Βόρεια Κορέα εκτοξεύει τους πυραύλους που δοκιμάζει με κλίση για να πάρουν ελλειπτική τροχιά και να μην περνούν πάνω από άλλες χώρες. Όμως βορειοκορεατικοί πύραυλοι έχουν περάσει πάνω από την ιαπωνική επικράτεια επανειλημμένα.

Νωρίτερα, το νοτιοκορεατικό γενικό επιτελείο ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα «εκτόξευσε πύραυλο άγνωστου τύπου προς την ανατολική θάλασσα», όπως ονομάζεται στην κορεατική χερσόνησο αυτή που στο Τόκιο αποκαλείται θάλασσα της Ιαπωνίας.

Η εκτόξευση προκάλεσε την αποστολή επείγοντος μηνύματος στους κατοίκους της νήσου Χοκάιντο, στο βόρειο τμήμα του ιαπωνικού αρχιπελάγους, που κλήθηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο είτε μέσα σε κτίρια, είτε υπογείως. Πάντως η ακτοφυλακή και οι τοπικές αρχές ανέφεραν κατόπιν ότι δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος.

NOW - Sirens wail in Hokkaido, Japan, after N. Korea fires missile.pic.twitter.com/RidzCHR2He