Βάλντις Ντομπρόβσκις: Ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει ότι το αδιανόητο είναι ακόμη δυνατό

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό, ο Βάλντις Ντομπρόβσκις αναδεικνύοντας τη σημασία ενίσχυσης της ασφάλειας των δικτύων 5G, είπε πως είναι ένα ζήτημα στρατηγικής σημασίας, προσθέτοντας ότι τα δίκτυα 5G δεν πρέπει να γίνουν αυτό που είναι σήμερα οι ρωσικοί αγωγοί φυσικού αερίου - «ένα όπλο διεθνούς οικονομικού και πολιτικού εκβιασμού».

Αναφερθείς ειδικότερα στον πόλεμο στην Ουκρανία, είπε πως η χώρα αυτή πολεμά με επιτυχία τον στρατό ενός πολύ μεγαλύτερου και ισχυρότερου αντιπάλου. Πρόκειται για τις αξίες, το θάρρος και την ηγεσία, αλλά και για τη σημασία των τεχνολογιών και των κρίσιμων υποδομών, επισήμανε και υποστήριξε πως σε μεγάλο βαθμό, οι Ρώσοι πολεμούν με ξεπερασμένες μεθόδους και συχνά χρησιμοποιούν όπλα που χρονολογούνται από τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, ενώ οι Ουκρανοί είναι καλύτερα οργανωμένοι, εκπαιδευμένοι και με περισσότερα κίνητρα, δείχνουν ευελιξία και έχουν οριζόντιο συντονισμό, και κυρίως χρησιμοποιούν σύγχρονη τεχνολογία εξοπλισμών και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με βάση δεδομένα. «Διαδίκτυο, συνδεδεμένοι στρατιώτες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συστήματα πυροβολικού και πύραυλοι υψηλής ακριβείας με καθοδήγηση GPS- όλοι αυτοί οι παράγοντες εξασφαλίζουν την υπεροχή της Ουκρανίας στο πεδίο της μάχης» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν. Όπως το έθεσε, ο πόλεμος στην Ουκρανία καταδεικνύει ότι το αδιανόητο είναι ακόμη δυνατό. Αυτή είναι η κατευθυντήρια αρχή που πρέπει να ακολουθήσουμε όταν σκεφτόμαστε για το μέλλον των τεχνολογιών, συμπλήρωσε.

