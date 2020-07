Βαλτιμόρη: Διαδηλωτές αποκαθήλωσαν άγαλμα του Χριστόφορου Κολόμβου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- dpa - AFP

Ο Κολόμβος ήταν ένας από τους πρώτους Ευρωπαίους στον Νέο Κόσμο και συχνά αναφέρεται ως αυτός που ανακάλυψε την Αμερική. Ωστόσο, ιστορικοί και ακτιβιστές υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τον Κολόμβο ότι υποδούλωσε τους αυτόχθονες.

Protesters go haywire in #Baltimore as they knock Christopher #Columbus statue & dump it in waterhttps://t.co/lJmP2IWWK9pic.twitter.com/S79muWHajX