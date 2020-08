Βαν ντερ Μπέλεν: Οι σκέψεις μας είναι με τους ανθρώπους στον Λίβανο

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

"Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την πρεσβεία στους ακόλουθους αριθμούς τηλεφώνου, εάν αναζητείτε οικείους ή εάν σας είναι γνωστό ότι σε αυτή την καταστροφή στη Βηρυτό έχουν τραυματιστεί Αυστριακοί πολίτες ή χρειάζονται βοήθεια...", αναφέρεται σχετικά.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Πέτερ Γκούσελμπαουερ επιβεβαίωσε το μεσημέρι στη Βιέννη ότι από το ωστικό κύμα των εκρήξεων έχει καταστραφεί η υάλινη πρόσοψη του κτιρίου της αυστριακής πρεσβείας στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες Αυστριακούς, ενώ καλά στην υγεία τους είναι και οι 180 Αυστριακοί στρατιώτες της αποστολής του Αυστριακού Ομοσπονδιακού Στρατού που συμμετέχει από τον Νοέμβριο του 2011 στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, και που είναι εγκατεστημένη σε απόσταση δύο ωρών με το αυτοκίνητο από τη Βηρυτό.

Our thoughts are with the People of #Lebanon, with the injured and the families of the victims. (vdb)#BeirutBlast