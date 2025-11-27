Μπανγκλαντές: Δικαστήριο καταδίκασε για υποθέσεις διαφθοράς την πρώην πρωθυπουργό Χασίνα και τα δύο παιδιά της - Real.gr

Δικαστήριο του Μπανγκλαντές καταδίκασε σήμερα την πρώην πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα μαζί με τον γιο και την κόρη της σε ποινή φυλάκισης για διαφθορά που συνδέεται με την απόκτηση οικοπέδων στο πλαίσιο ενός κυβερνητικού έργου.

Το δικαστήριο καταδίκασε την Χασίνα ερήμην σε συνολικά 21 χρόνια φυλάκισης για τρεις διαφορετικές υποθέσεις έπειτα από προσφυγή της κρατικής Επιτροπής Κατά της Διαφθοράς.

Τόσο ο γιος της, Σατζίμπ Ουαζέντ Τζόι, όσο και η κόρη της, Σάιμα Ουαζέντ Πουτούλ, καταδικάστηκαν σε πενταετείς ποινές φυλάκισης για διαφορετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τον σύμβουλο της Επιτροπής, τον Μαϊνούλ Χασάν Λίπον.

Η Χασίνα είναι εξόριστη στην Ινδία από τότε που εγκατέλειψε τη χώρα της, στις 5 Αυγούστου του 2024.

Ο γιος της ζει στις ΗΠΑ, ενώ η κόρη της, η οποία είναι αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και φέρεται να είναι σε άδεια άνευ αποδοχών για άγνωστο διάστημα, βρίσκεται στο Νέο Δελχί.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η πρώην πρωθυπουργός καταδικάστηκε εις θάνατο από ειδικό δικαστήριο της Ντάκα για την ανάμειξή της στη βίαιη καταστολή τον περασμένο χρόνο των διαδηλώσεων που την απομάκρυναν από την εξουσία έπειτα από 15 χρόνια.

Οι τελευταίες κατηγορίες αφορούν τους ισχυρισμούς ότι η οικογένεια εξασφάλισε τρία οικόπεδα, το καθένα έκτασης περίπου 669 τ.μ., σε προάστιο της πρωτεύουσας Ντάκα.

Η εισαγγελία υποστήριξε ότι οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε αυτή την ενέργεια “αποκρύπτοντας πληροφορίες, παραβιάζοντας τον νόμο και μέσω διαφθοράς” με το να μην αποκαλύψουν ότι είναι ήδη ιδιοκτήτες κατοικιών στην πρωτεύουσα.

Από τον Ιανουάριο, μετά την ανατροπή της Χασίνα, η Επιτροπή Κατά της Διαφθοράς προσέφυγε εναντίον της πρώην πρωθυπουργού και της οικογένειάς της για έξι διαφορετικές υποθέσεις διαφθοράς.

Τρεις από αυτές τις υποθέσεις εκδικάστηκαν σήμερα, ενώ οι άλλες τρεις, στις οποίες εμπλέκονται και άλλα μέλη της οικογένειας της Χασίνα -ανάμεσά τους η αδελφή της, η Σέιχ Ρεχάνα, και η ανιψιά της και Βρετανή βουλευτής, Τούλιπ Σιντίκ- εκκρεμούν και αναμένεται να δικαστούν σε διαφορετικό δικαστήριο.