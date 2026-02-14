Μπανγκλαντές: Ο επερχόμενος πρωθυπουργός αφιέρωσε τη νίκη του σε εκείνους που θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία - Real.gr

Ο ηγέτης του Εθνικιστικού Κόμματος του Μπαγκλαντές (BNP) και επερχόμενος πρωθυπουργός, o Tαρίκ Ραχμάν, αφιέρωσε σήμερα τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές της Πέμπτης στα θύματα της εξέγερσης που ανέτρεψε το αυταρχικό καθεστώς της Σέιχ Χασίνα το 2024.

«Αφιερώνω τη νίκη μου στον λαό του Μπαγκλαντές (…) και σε εκείνους που θυσιάστηκαν γι’ αυτόν», δήλωσε στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την ψηφοφορία. «Από σήμερα είμαστε ελεύθεροι».

Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το BNP κέρδισε 212 από τις 300 έδρες στο κοινοβούλιο, σε σύγκριση με μόλις 77 για τον συνασπισμό με επικεφαλής το ισλαμιστικό Τζαμάτ-ε-Ισλάμι.

«Οι δρόμοι και οι απόψεις μας μπορεί να διαφέρουν. Αλλά προς το συμφέρον του έθνους, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι», είπε ο Ραχμάν. Ο μελλοντικός επικεφαλής της κυβέρνησης τόνισε ότι το έργο του για την ανοικοδόμηση της χώρας θα είναι δύσκολο.

«Έχουμε ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα», δήλωσε ο Ραχμάν. Αλλά «ξεκινάμε το ταξίδι μας σε μια κατάσταση όπου η οικονομία είναι εύθραυστη επειδή έχει εγκαταλειφθεί από ένα αυταρχικό καθεστώς, όπου το Σύνταγμα και οι θεσμοί μας έχουν αποδυναμωθεί και όπου η δημόσια ασφάλεια δεν υπάρχει πλέον», ανέφερε.

