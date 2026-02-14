Μπανγκλαντές: Ο επερχόμενος πρωθυπουργός αφιέρωσε τη νίκη του σε εκείνους που θυσιάστηκαν για τη δημοκρατία - Real.gr

«Αφιερώνω τη νίκη μου στον λαό του Μπαγκλαντές (…) και σε εκείνους που θυσιάστηκαν γι’ αυτόν», δήλωσε στην πρώτη του δημόσια ομιλία μετά την ψηφοφορία. «Από σήμερα είμαστε ελεύθεροι».
Η εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι το BNP κέρδισε 212 από τις 300 έδρες στο κοινοβούλιο, σε σύγκριση με μόλις 77 για τον συνασπισμό με επικεφαλής το ισλαμιστικό Τζαμάτ-ε-Ισλάμι.
«Οι δρόμοι και οι απόψεις μας μπορεί να διαφέρουν. Αλλά προς το συμφέρον του έθνους, πρέπει να παραμείνουμε ενωμένοι», είπε ο Ραχμάν. Ο μελλοντικός επικεφαλής της κυβέρνησης τόνισε ότι το έργο του για την ανοικοδόμηση της χώρας θα είναι δύσκολο.
«Έχουμε ανοίξει το δρόμο για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα», δήλωσε ο Ραχμάν. Αλλά «ξεκινάμε το ταξίδι μας σε μια κατάσταση όπου η οικονομία είναι εύθραυστη επειδή έχει εγκαταλειφθεί από ένα αυταρχικό καθεστώς, όπου το Σύνταγμα και οι θεσμοί μας έχουν αποδυναμωθεί και όπου η δημόσια ασφάλεια δεν υπάρχει πλέον», ανέφερε.
