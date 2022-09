Βανουάτου: Ζητά τη σύναψη μιας διεθνούς συνθήκης για τη μη διάδοση των ορυκτών καυσίμων

«Ζητάμε τη σύναψη μιας συνθήκης μη διάδοσης των ορυκτών καυσίμων, για να απαλλαγούμε σταδιακά από τον άνθρακα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο», και να επιτευχθεί ο στόχος της αύξησης της θερμοκρασίας μόνο κατά 1,5°C, όπως προβλέπεται από τη συμφωνία του Παρισιού, είπε ο πρόεδρος του αρχιπελάγους, Νικενίκε Βουρομπαράβου, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

«Καθημερινά, βιώνουμε τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής» συνέχισε ο Βουρομπαράβου, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν έχει ασυλία απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που ρημάζουν τα νησιά μας, τις πόλεις μας, τις χώρες μας».

«Δεν υπάρχει πλέον χρόνο, πρέπει να δράσουμε τώρα», τόνισε.

«Η νεολαία μας είναι τρομοκρατημένη για το μέλλον και τον κόσμο που θα της αφήσουμε», επέμεινε ο πρόεδρος του Βανουάτου. Η «συνθήκη μη διάδοσης των ορυκτών καυσίμων» είναι μια πρωτοβουλία εμπνευσμένη από το κείμενο της συνθήκης μη διάδοσης των πυρηνικών και έχει ως στόχο να αντικατασταθούν τα καύσιμα που ρυπαίνουν από «καθαρές, χαμηλές σε εκπομπές άνθρακα» τεχνολογίες.

